Eine persönliche Spurensuche, die von den USA nach Krumbach führt

Plus Gäste aus Pennsylvania besuchen den jüdischen Friedhof. Welche besondere Verbindung sie zu Krumbach haben.

Aus den USA nach Krumbach: Wieder einmal konnte Herbert Auer, Kenner der jüdischen Geschichte Hürbens, prominenten Gästen auf Spurensuche behilflich sein. Liza Prior Lucy war mit ihren Töchtern Alexandra und Elizabeth aus New Hope, Pennsylvania, gekommen, um nach ihren Vorfahren zu forschen.