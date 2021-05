Eltern verreist - Wohnung in Krumbach bei Party demoliert

Eine Party in einer Krumbacher Wohnung endet mit Sachbeschädigungen. Was nun auf die Beteiligten zukommt.

Am Freitagabend veranstaltete eine 17-Jährige eine Party in der elterlichen Wohnung. Die Eltern waren zu diesem Zeitpunkt verreist. Wie die Polizei weiter berichtet, verwies ein anderer Familienangehöriger schließlich die Gäste aus der Wohnung und versperrte diese. Am nächsten Tag stellte er jedoch fest, dass die Wohnungstür aufgebrochen wurde. Die Ermittlungen ergaben laut Bericht der Polizei, dass die Beteiligten wenige Zeit später wieder zur Wohnung zurückkehrten. Die Tür wurde aufgebrochen und die Party fortgesetzt. Die Beteiligten müssen sich nun wegen der Sachbeschädigung und des Hausfriedensbruchs verantworten. (AZ)