Krumbach

18:00 Uhr

Endlich wieder „ein Schwätzle“ auf einem Krumbacher Markt

Plus In der Krumbacher Innenstadt fand wieder der traditionelle Bartholomä-Markt statt. Mit Blick auf die Corona-Krise wurde er für viele zu einem außergewöhnlichen Erlebnis.

Von Manuela Rapp

Ein besonderer Duft liegt in der Luft. Lange nicht mehr in der Nase gehabt. Aber ja, das riecht doch nach gebrannten Mandeln. Das hat einfach gefehlt. Umso mehr freuten sich Fieranten und Besucher, dass der Bartholomä-Markt samt Flohmarkt nach einem Jahr coronabedingter Pause heuer wieder in der Krumbacher Innenstadt stattfand.

