Krumbach

vor 19 Min.

Erfolgsautor Peter Prange mit "Traumpalast" auf dem Krumbacher Literaturherbst

Plus Erfolgsautor Peter Prange gibt dem Krumbacher Literaturherbst einen erfrischenden Akzent. Wie sich in seinem neuen Roman der Aufstieg Hitlers abzeichnet.

Von Dr. Heinrich Lindenmayr

Eine Literaturlesung in einem Autohaus, das wäre etwas ganz Ausgefallenes gewesen. Doch auf das Ambiente im Autohaus Schwehr, das passen sollte zu Peter Pranges Roman "Eine Familie in Deutschland", in dem die Entstehung des Volkswagen-Werks bei Wolfsburg eine wichtige Rolle spielt, mussten die Besucher der Lesung Corona-bedingt verzichten. Der Erfolgsautor machte aus der Not eine Tugend: Der neutrale Ort, die Aula der Mittelschule, erlaube einen spontanen Wechsel: Er könne anbieten, aus seinem neuen, erst vor zehn Tagen erschienen Roman "Der Traumpalast" vorzulesen. Das Publikum entschied sich mehrheitlich für die brandaktuelle Produktion.

