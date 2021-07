Es blüht rund um das Staatliche Bauamt in Krumbach

Plus Naturnah hat das Staatliche Bauamt in Krumbach seine Außenanlagen gestaltet. Diese Art Umweltschutz soll Anregung und Vorbild für Eigenheimbesitzer sein.

Unter dem Motto "Blütenvielfalt für Artenvielfalt" hat das Staatliche Bauamt Krumbach seine Außenanlagen und Amtsgebäude optimiert. Das drastische Artensterben zwinge alle zum umgehenden Handeln, heißt es in einer Pressemitteilung.