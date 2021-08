Fahrerflucht im Krumbacher Höllgehau

Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes wird ein Pkw angefahren. Die Polizei bittet um Hinweise.

Bereits am vergangenen Freitag, in der Zeit von 15 bis 15.30 Uhr, wurde auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes im Krumbacher Höllgehau in Krumbach der Pkw eines Mannes angefahren. Dieser hatte dort seinen Skoda geparkt. Wieder zu Hause angekommen, musste er laut Polizei feststellen, dass der Pkw an der Stoßstange hinten rechts beschädigt war. Zum Verursacher können keine weiteren Angaben gemacht werden. Der Schaden wurde mit rund 1000 Euro angegeben. Zeugen sollen sich bei der Polizei Krumbach, Telefon 08282/905-111, melden. (AZ)