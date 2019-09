vor 52 Min.

Krumbach: Fahrrad wird aus Hofraum gestohlen

Mountainbike im Wert von rund 500 Euro wird entwendet. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

In der Zeit von Mittwoch, 19.30 Uhr, bis Donnerstag, 6 Uhr wurde aus dem Hofraum eines Anwesens in der Adolf-Kolping-Straße in Krumbach ein Mountainbike im Wert von 500 Euro entwendet. Das braune Fahrrad der Marke Kalkhoff/Moorinder war dort laut Polizei unversperrt abgestellt worden.

Am Fahrrad war ein schwarzer Korb auf dem Gepäckträger angebracht. Zeugen, welche Hinweise zu diesem Fahrraddiebstahl geben können, sollen sich bitte bei der Polizei Krumbach, Telefon 08282/905111, melden. (zg)

