Fahrschülerin in Krumbach baut Unfall während der Fahrstunde

Eine 30-jährige Motorradfahrschülerin kommt in Krumbach beim Abbiegen zu weit nach rechts ab und touchiert mit ihrer Maschine einen Pkw.

Einen Unfall während einer Fahrschulstunde verursachte eine 30-jährige Motorradfahrschülerin in Krumbach. Wie die Polizei schildert, kam die 30-Jährige am Freitagvormittag beim Linksabbiegen von der Krumbacher Rotkreuzstraße in die Mindelheimer Straße mit ihrer Maschine zu weit nach rechts und streifte dabei einen parkenden Pkw. Am Pkw und am Motorrad entstand Sachschaden "in mittlerer vierstelliger Höhe", schreibt die Polizei abschließend. (AZ)