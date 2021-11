Fahrzeugkontrolle in Krumbach: Erst Drogen, dann weitere Überraschung

Eine Frau wird mit Drogen am Steuer erwischt, der "Aushilfsfahrer" hat derzeit keinen Führerschein.

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle in Krumbach am Dienstag gegen 23 Uhr fiel eine 22-jährige Pkw-Fahrerin mit drogentypischen Erscheinungen auf. Ein Drogentest bestätigte den Verdacht, weshalb bei der jungen Frau eine Blutentnahme durchgeführt wurde und die Beamten die Weiterfahrt untersagten. Die Betroffene verständigte einen Bekannten, der den Pkw nach Hause fuhr. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass gegen den 33-jährigen "Aushilfsfahrer" ein rechtskräftiger Entzug der Fahrerlaubnis vorliegt, heißt es in den Mitteilungen der Polizei. Vor Fahrtantritt auf eine gültige Fahrerlaubnis angesprochen, gab der Mann an, dass er diese verloren hätte. (AZ)