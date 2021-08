Krumbach

18:00 Uhr

"Falscher Fuffziger" in Krumbacher Bäckerei: So häufig ist Falschgeldkriminalität

Plus In einer Krumbacher Bäckerei wurde mit einem falschen 50-Euro-Schein bezahlt. So schätzt die Polizei die Entwicklung der Falschgeld-Kriminalität ein.

Von Peter Bauer

„Falscher Fuffziger“: Das ist bekanntermaßen eine wenig schmeichelhafte Bezeichnung. In Krumbach bekam der Begriff nun einen ganz wörtlichen Sinn. In einer Bäckereifiliale in der Krumbacher Bahnhofstraße wurde mit einem falschen 50-Euro-Schein bezahlt. Eine „sehr schlechte Kopie“, wie die Polizei berichtet. Polizeichefin Susanne Höppler erklärt auf Anfrage, dass solche Delikte in den letzten Jahren glücklicherweise eher selten geworden sind.

