Feuerwehr befreit Kinder aus versperrtem Auto in Krumbach

Eine Mutter war in Krumbach kurz ausgestiegen, um zu telefonieren. Das Auto sperrte automatisch zu und die Kleinen waren bei heißem Wetter im Fahrzeug gefangen.

Eine Befreiungsaktion durch die Feuerwehr gab es am Montag in Krumbach. Eine 32-jährige Pkw-Fahrerin war mit ihren Kleinkindern im Alter von einem und zwei Jahren unterwegs und stellte ihr Auto auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße in Krumbach ab. Sie stieg aus und telefonierte kurz. Währenddessen befand sich der Schlüssel noch im Fahrzeug. Aufgrund der technischen Gegebenheiten des Pkw versperrte sich dieser automatisch, so dass die Frau ausgesperrt war, schreibt die Polizei in ihrem Bericht.

Die Kinder befanden sich noch im Fahrzeug. Aufgrund der hohen Temperatur verständigte die besorgte Mutter unverzüglich die Polizei. Letztendlich konnte die Feuerwehr Krumbach die Kinder nach etwa 15 Minuten aus ihrer misslichen Lage befreien. Dabei musste eine Seitenscheibe des Fahrzeuges eingeschlagen werden. Die Feuerwehr ging fachkundig vor und die Hitzeentwicklung im Pkw im Verlauf der 15 Minuten dauernden Rettungsaktion hielt sich laut Polizei auch in Grenzen, sodass die Kinder unversehrt blieben. (AZ)