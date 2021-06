Feuerwehr muss nach Fußbruch in Krumbach ausrücken

Ein 71-jähriger Mann verletzt sich bei einem Sturz in Krumbach. Warum neben dem Rettungsdienst auch die Feuerwehr alarmiert werden musste.

Nachdem sich ein 71-jähriger Mann den Fuß gebrochen hatte, musste am Samstag die Krumbacher Feuerwehr ausrücken und sich um den Verletzten kümmern.

Am frühen Samstagnachmittag schob ein 71-jähriger Radfahrer mit seiner Begleiterin auf einem Feldweg in Verlängerung der Ulmerstraße in Krumbach sein Rad bergauf. Aufgrund der vorangegangenen Unwetter war laut Bericht der Polizei der Feldweg sehr stark ausgewaschen und durch die Stadt Krumbach bereits gesperrt worden.

Im Bereich einer Auswaschung stürzte der Mann und brach sich, so die Polizei weiter, den Fuß. Da eine Anfahrt zur Unglücksstelle nicht möglich war, wurde neben dem Rettungsdienst auch die Feuerwehr Krumbach alarmiert. Diese half dabei, den Verletzten die etwa 400 Meter zum Krankenwagen zu tragen. Der Mann wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht, berichtet die Polizei abschließend.

50-jähriger Mann verletzt sich leicht bei Fahrradsturz



Fahrradsturz: Am Samstagvormittag befuhr ein 50-jähriger Fahrradfahrer die Krumbacher Robert-Steiger-Straße in nördlicher Fahrtrichtung. An der Einmündung zum „Am Eggärtle“ übersah er laut Polizei einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Pkw und kam schließlich, ohne dass es eine Berührung mit dem Pkw gegeben hat, zu Sturz. Hierbei verletzte er sich leicht.



Lampenglas zerstört: Durch einen bislang unbekannten Täter wurde von Freitagabend auf Samstagmorgen in der Krumbacher Karl-Mantel-Straße ein Lampenglas in einem Hauseingangsbereich zerstört. Der Schaden beträgt laut Bericht der Polizei etwa 20 Euro. Zeugen, welche Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter Telefon 08282/ 905-0 zu melden.

Unfallflüchtiger gesucht: Bereits am Donnerstag verursachte ein bislang unbekannter Fahrer einen nicht unerheblichen Schaden an einer Tanksäule einer Tankstelle in der Krumbacher Bahnhofstraße. Über das Verursacherfahrzeug ist laut Polizei bislang nur bekannt, dass es ein roter Kombi mit Hochdach und Tandemanhänger war. Der Fahrer wendete auf dem Tankstellengelände und fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise an die Polizeiinspektion Krumbach unter Telefon 08282/905-0.

Zeuge nach Unfallflucht gesucht: Am Freitagmorgen wurde in der Mindelheimer Straße in Krumbach ein geparktes Fahrzeug angefahren. Der Unfallverursacher entfernte sich danach laut Polizei von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden kümmern. Der Unfallhergang wurde von einem Zeugen beobachtet. Dieser meldete ihn anschließend der Geschädigten. Der bislang unbekannte Zeuge wird nun gebeten, Kontakt mit der Polizeiinspektion Krumbach 08282/905-0 erbeten. Die Polizei hofft auch auf weitere Hinweise. (AZ)