Krumbach

vor 31 Min.

Fronleichnam in der Region Krumbach: Eine Tradition, die 2021 fehlen wird

Fronleichnam 2017: Diakon Alois Held bei der Verkündigung des Evangeliums bei der Fronleichnamsprozession in Balzhausen. Heuer können Fronleichnamsprozessionen nicht stattfinden.

Plus Wie sich die Fronleichnamsprozession in der heimischen Region Krumbach entwickelt hat und wie die Lage in diesem Jahr aussieht.

Von Ludwig Gschwind

Was macht das Besondere einer Fronleichnamsprozession aus und warum ist das Beten miteinander für die Teilnehmer so wichtig. In unserer Geschichte wird deutlich, dass Fronleichnam im Jahreslauf eine herausragende Rolle spielt. Doch heuer können solche Prozessionen nicht stattfinden.

Themen folgen