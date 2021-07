Fünfmal die Traumnote 1,0 am SKG Krumbach

Die Abiturienten des Simpert-Kraemer-Gymnasiums Krumbach können gemeinsam einen Erfolg feiern: Sie sind besser als der Landesdurchschnitt in Bayern.

Fünfmal die Traumnote 1,0 beim Abitur am Simpert-Kraemer-Gymnasium Krumbach – das kann sich sehen lassen. Insgesamt haben heuer am SKG 123 Abiturientinnen und Abiturienten, die sich den drei schriftlichen und den zwei Kolloquien gestellt haben, erfolgreich bestanden. Die Anstrengungen der jungen Menschen wurden belohnt, es gab eine ganze Reihe hervorragender Ergebnisse: 59 Prüflinge haben die Eins vor dem Komma, davon 35 die Note 1,5 oder besser, 23 erreichten einen Schnitt von 1,3 oder besser. Der Gesamtschnitt des ganzen Jahrganges beträgt 2,00 und liegt damit besser als der Landesschnitt.

Am Freitag, 16. Juli, ist es jetzt soweit: Die Abiturzeugnisse werden nach dem gemeinsamen Gottesdienst um 9 Uhr in der Abiturfeier am SKG um 10.15 Uhr überreicht. Besondere wissenschaftliche Leistungen werden durch den Seminararbeitsaward hervorgehoben, besonderes musisches, künstlerisches und soziales Engagement wird durch den Preis des Fördervereins und den neuen Sozialpreis gewürdigt.

Abitur 2021: Diese Gymnasiasten haben in Krumbach bestanden

Die Abiturientinnen und Abiturienten des aktuellen Jahrgangs sind: Selina Batke, Ellzee - Stoffenried; Valentin Baumgarten, Krumbach; Janine Beinhauer, Thannhausen; Allegra Beisel, Krumbach; Gabriel Berger, Kettershausen; Manuel Bestler, Krumbach; Antonia Biberacher, Wiesenbach – Unterwiesenbach; Jana Binder, Kirchheim i. Schw. – Hasberg; Marina Bisle, Neuburg a. d. Kammel – Langenhaslach; Sarah Bisle; Neuburg a. d. Kammel – Langenhaslach; Leonie Böck, Neuburg a. d. Kammel; Yannick Bock, Babenhausen; Kristina Böhm, Krumbach; Eva Bolkart, Babenhausen; Eric Böller, Neuburg a. d. Kammel – Wattenweiler; Simon Bonath, Kammeltal – Ettenbeuren; Zeynep Bozdemir, Ziemetshausen; Valentina Brückner, Krumbach; Lukas Bucher, Waldstetten; Dilara Celik, Krumbach; Asra Cetinöz, Krumbach; Daniel Csiszar-Kappel, Thannhausen; Vincent den Besten Rodá, Waltenhausen; Leonie Diatel, Münsterhausen; Carolin Dreher, Wiesenbach – Oberegg; Jakob Dreher, Babenhausen; Lara Eberle, Babenhausen; Theresa Egger, Ziemetshausen; Ayda El Baba, Krumbach; Begüm Erdogan, Krumbach; Manuel Fischer, Krumbach; Lukas Fuchs, Babenhausen; Verena Gatscher, Buch – Obenhausen; Nicole Grimm, Burtenbach; Leon Gutknecht, Ellzee; Lisa Haas, Weißenhorn; Ann-Katrin Hahn, Egg a. d. Günz – Inneberg; Nina Hamp, Kettershausen – Bebenhausen; David Haney, Kettershausen; Simon Hank, Wiesenbach – Unterwiesenbach; Svenja Harlander, Krumbach; Nicolas Hasemann, Babenhausen; Alisa Holl, Weißenhorn; Julian Jäger, Krumbach; Daniel Jansen, Babenhausen; Sebastian Jenuwein, Ebershausen – Seifertshofen; Nathalie Kaiser, Krumbach; Sabrina Kaiser, Aletshausen; Kira Kaltenegger, Babenhausen; Olivia Kartasinski, Ziemetshausen; Michael Kerler, Breitenbrunn – Loppenhausen; Alisa Keßler, Babenhausen; Elisa Klett, Ellzee – Stoffenried; Lavinia Klett, Ichenhausen; Sarah Klingholz, Krumbach; Emma Klotz, Babenhausen; Kaya Klusch, Krumbach; Anna Knapp, Kettershausen; Felix Kolb, Krumbach; Max Kößler, Babenhausen; Marie Kramer, Burgau; Anna Krauß, Krumbach; Sandro Kunisch, Krumbach; Kai Lang, Deisenhausen – Oberbleichen; Carla Langenstein, Deisenhausen; Jonas Lecheler, Breitenthal; Celina Ludwig, Neuburg a. d. Kammel; Naomi Mader, Ellzee – Hausen; Wiktoria Matecka, Krumbach; Lars Mayer, Krumbach – Niederraunau; Maximilian Mayer, Salgen – Hausen; Michael Mayer, Breitenbrunn – Loppenhausen; Mayr Julia, Krumbach; Michael Merk, Thannhausen – Nettershausen; Amina Mignogna, Krumbach; Johannes Möst, Kettershausen – Mohrenhausen; Lena Müller, Winterrieden; Paul Müller, Krumbach; Verena Müller, Krumbach; Vanessa Osterrieder, Pfaffenhausen; Niklas Paul, Ichenhausen – Deubach; Anna-Lena Pausch, Weißenhorn; Paula Petermann, Pfaffenhausen; Kathrin Pfeifer, Neuburg a. d. Kammel; Britta Pfister, Deisenhausen; Jonas Rampp, Krumbach; Svenja Rattinger, Buch – Gannertshofen; Kira Rauner, Thannhausen; Nicholas Remus, Breitenbrunn; Alexander Rogg, Breitenbrunn; Jenny Rogg, Babenhausen; Bekir Sakiz, Krumbach; Melissa Sakrak, Babenhausen; Dennis Schanda, Krumbach; Alica Schiefele, Babenhausen; Felix Schindler, Neuburg a. d. Kammel – Langenhaslach; Ruben Schlößer, Krumbach; Noah Schnitzler, Wiesenbach – Oberwiesenbach; Emilie Schreiber, Krumbach; David Schultheiß, Buch – Obenhausen; Anna Schwarz, Neuburg a. d. Kammel – Edelstetten; Manuel Schwärzle, Unterroth; Christina Seitz, Babenhausen; Theresa Seitz, Breitenbrunn – Korb; Elisabeth Sentibetov, Babenhausen; David Sonntag, Kettershausen – Mohrenhausen; Kevin Spengler, Waldstetten; Florian Stählin, Krumbach; Katja Steckbauer, Krumbach; Daniel Stempfle, Waltenhausen; Daniel Stengelbauer, Waldstetten; Soniyaa Sutharsan, Babenhausen; Tobias Thiel, Pfaffenhausen; Stefanie Tröbelsberger, Pfaffenhausen; Sascha Vikari, Krumbach; Lena Volk, Krumbach; Andreas Wagner, Wiesenbach – Unterwiesenbach; Lukas Wagner, Krumbach; Marlen Wagner, Winterrieden; Mirjiam Wegele, Oberschönegg; Jennifer Weißhaar, Aletshausen – Haupeltshofen; Wiesmüller Lena, Deisenhausen; Marianna Zervos, Krumbach - Attenhausen (AZ)

