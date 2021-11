Gartenzaun in Krumbach demoliert und geflüchtet

Bei einem Unfall im Bereich der Augsburger Straße in Krumbach wurde ein Gartenzaun beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die Polizeiinspektion Krumbach sucht nach einem flüchtigen Pkw-Fahrer, der am Donnerstag gegen 19.30 Uhr in der Augsburger Straße gegen einen Gartenzaun fuhr und anschließend flüchtete. Zuvor wollte der Führer des Pkw vom Parkplatz des Penny in die B300 einfahren und missachtete hierbei laut Polizei die Vorfahrt eines anderen Fahrzeuges.

Die Polizei sucht nach Zeugen für die Unfallflucht in Krumbach

Dessen Fahrerin konnte mit einer Vollbremsung einen Zusammenstoß vermeiden. Beim anschließenden Ausweichmanöver des Einfahrenden kam es zur Beschädigung des Gartenzauns. Über die verlorenen Fahrzeugteile des Unfallverursachers ermittelten die Beamten, dass es sich um einen weißen Pkw der Marke Audi Typ Q2 handeln muss. Hinweise zum Fluchtfahrzeug an die Polizeiinspektion Krumbach unter 08282/905-0. (AZ)