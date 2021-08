Geparktes Auto in Krumbach angefahren und geflüchtet

Ein Unbekannter hat am Dienstag in Krumbach ein geparktes Auto angefahren und ist anschließend geflüchtet. Die Polizei hat allerdings Spuren gefunden.

Am gestrigen Dienstag in der Zeit von 7 bis 17 Uhr ist ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen die hintere Stoßstange eines geparkten Fahrzeuges in der Hürbener Straße gefahren. Obwohl der Verursacher nach Angaben der Polizei einen Schaden von rund 800 Euro hinterließ, entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Polizei hat allerdings Spuren entdeckt. An der Stoßstange stellten die Beamten der PI Krumbrach grünen Lackabrieb fest. Weitere Hinweise sind laut Polizei bislang nicht vorhanden. (AZ)

