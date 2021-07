Gibt es am Hürbener Wasserschloss bald Konzerte, Märkte und mehr?

Plus Hans Drexel stellt seine Pläne für einen der markantesten Orte in Krumbach, das Hürbener Wasserschloss, vor. Welche Veranstaltungen dort demnächst geplant sind.

Die neu gestaltete Karl-Mantel-Straße ist für den Hotelier Hans Drexel eine gelungene Bereicherung des Stadtbilds. Und doch ist er der Meinung, die wichtigste Verbindung zwischen den beiden Stadtteilen Krumbach und Hürben „braucht noch mehr Leben“. Konkret: Das einmalige Ambiente rund um das alte Wasserschloss biete sich bestens für kulturelle, musikalische und jahreszeitlich passende Veranstaltungen an, jeweils nach der Maßgabe „hier tut sich was!“. Er will dafür selbst seinen Anteil beitragen.