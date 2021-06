Gleich zwei Unfälle an einem Tag in der Ulmer Straße in Krumbach

Gleich zweimal krachte es am Dienstag in der Ulmer Straße in Krumbach. Verletzt wurde niemand. Auch in Neuburg gab es einen Unfall.

Zwei Verkehrsunfälle ereigneten sich am Dienstag in der Ulmer Straße in Krumbach. Gegen 12.40 Uhr befuhren zwei Personen die Ulmer Straße in östlicher Fahrtrichtung. Ein 21-Jähriger ordnete sich mit seinem Pkw an der dortigen Ampel auf der Linksabbiegerspur ein, ein 49-Jähriger auf der Rechtsabbiegerspur. Als die Ampel auf Grün umschaltete, fuhren beide los. Da der 21-Jährige irrigerweise davon ausging, dass an der Unfallstelle ein Rechtsabbiegen auf beiden Spuren möglich ist, kam es zum Streifzusammenstoß der beiden Fahrzeuge, so die Angaben der Polizei Krumbach. Es wurde niemand verletzt. Der Gesamtschaden beträgt etwa 4500 Euro.

Unfall am Bahnübergang an der Ulmer Straße

Ein weiterer Unfall passierte gegen 15.15 Uhr auf der Ulmer Straße in Krumbach, laut Polizei mit einem Gesamtschaden von ca. 5100 Euro. Ein 42-Jähriger befuhr mit seinem Pkw die Ulmer Straße stadteinwärts. Da am dortigen Bahnübergang das Rotlicht blinkte, hielt er an. Ein nachfolgender 52-jähriger Pkw-Fahrer nahm an, dass der 42-Jährige seine Fahrt in Richtung Stadtmitte fortsetzt und fuhr nahezu ungebremst auf den vor ihm bereits stehenden Pkw auf. Es wurde niemand verletzt.

Unfall in Neuburg: Seniorin missachtet Vorfahrt

Auch einen Unfall gab es am Dienstag schon gegen 8.30 Uhr in Neuburg, mit einem Gesamtschaden von 5000 Euro. Eine 79-Jährige befuhr zur Unfallzeit mit ihrem Pkw die die Höselhurster Straße und wollte nach rechts in die Kesselstraße einbiegen. Sie übersah dabei den vorfahrtsberechtigten Pkw einer 32-Jährigen, welche ihrerseits die Kesselstraße in südlicher Richtung befuhr. Wie die Polizei mitteilte, kam es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß. Es wurde niemand verletzt. (AZ)