Graffiti-Kunst im Tunnel: Ein Raum für kreative Entfaltung in Krumbach

In der Unterführung der Lichtensteinstraße in Krumbach können Graffitikünstler nun legal an ihrer Kunst arbeiten. Von links die Initiatoren des Projekts: Melissa Niedermair von der Jugendpflege Krumbach, Aisha Yurt vom Quartiersmanagement Krumbach und Künstler Wabato alias Andreas Birkner.

Plus In der Unterführung der Lichtensteinstraße in Krumbach haben Graffitikünstler nun die Möglichkeit, sich künstlerisch auszutoben. Wie das Projekt zustanden kam.

Von Sandra Haupt

Einige Graffitis sind bereits in der Lichtensteinstraße in Krumbach zu sehen. Unter dem Geländer der Unterführung können Passanten nun eine Reiterin auf einem Huhn entdecken. Auch das große farbenfrohe Graffiti fällt gleich ins Auge. Abgebildet sind hier die bekannten Wabatos, Fantasiefiguren, die das Kennzeichen des Krumbacher Künstlers Wabato sind. Das wünscht er sich für die Unterführung und was noch geplant ist.

