Krumbach/Günzburg

18:10 Uhr

Auf was sich Kinobesucher in Günzburg und Krumbach freuen können

Noch sind die Kinosäle leer, aber das wird sich bald ändern: Wolfgang Christ, Besitzer der Kinos in Krumbach und Günzburg, freut sich, ab dem 8. Juli die ersten Filme in seinen Sälen präsentieren zu können.

Plus Am 8. Juli öffnet Wolfgang Christ wieder seine beiden Kinos. Wie seine Planungen aussehen, welche Filmen laufen und wie er die Zeit des Lockdowns genutzt hat.

Von Julia Plail

Endlich wieder ins Kino: Auch im Kreis Günzburg freuen sich viele auf dieses besondere Erlebnis. Dank der sinkenden Infektionszahlen dürfen bald wieder die Kinos im Landkreis öffnen. Startschuss für den Cinepark in Krumbach und das BiiGZ in Günzburg ist am Donnerstag, 8. Juli. Was alles geplant ist, auf welches Programm sich die Besucher freuen können und wie die Corona-Krise genutzt wurde, erzählt Kinobesitzer Wolfgang Christ in einem Interview mit unserer Redaktion.

