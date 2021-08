"Mein erstes Fahrrad": Schicken Sie uns Ihre Fotos!

Start der großen Sommerbilderaktion unserer Zeitung. Es gibt einen Getränkepreis zu gewinnen.

Eine Fahrt auf Stützrädern: Das verbinden wohl viele in ihrer Erinnerung an ihr erstes Fahrrad. Und sicherlich viele weitere schöne Erlebnisse. "Mein erstes Fahrrad" haben wir unsere Sommerbilderaktion genannt. Sie, liebe Leserinnen und Leser, können uns gerne Bilder von ihrem ersten Fahrrad schicken. Zu gewinnen gibt es einen Getränkepreis.

Vermutlich werden wir bei unserer Bilderaktion auch ein Stück Fahrradgeschichte erleben. In der Nachkriegszeit war die Motorisierung zwar schon weit fortgeschritten, aber das Rad war für viele nach wie vor der ganze Stolz und zugleich oft das einzige Fortbewegungsmittel. Wie sehr sich im Lauf der Zeit die Radtechnik selbst änderte, ahnen wir beim Blick in so manches Fotoalbum. Wer beispielsweise in den 1970er-Jahren seine Kindheit erlebt hat, schwärmt oft noch heute von den legendären Bonanza-Rädern, die in ihrer Form an die "Easy Rider"-Motorräder erinnern und auf ihre Weise für das bunte und gleichermaßen weltoffene Lebensgefühl dieser Zeit standen.

Als Hightech-Geräte noch nicht Alltag waren

Von den Hightech-Geräten der Gegenwart war man aber auch noch in den 1980er- und 1990er-Jahren weit entfernt. Mittlerweile hat das E-Bike einen regelrechten Siegeszug angetreten. Es gibt inzwischen elektronische Schaltungssysteme, die per Funk funktionieren. Im Sportbereich sind Räder zu extremen Leichtgewichten geworden. Aber das "Lebensgefühl Fahrrad", es ist über die Generationen hinweg geblieben. Und das erste Rad bleibt in der Regel unvergessen.

"Mein erstes Fahrrad" heißt unsere neue Sommerbilderaktion der Mittelschwäbischen Nachrichten und der Günzburger Zeitung. Wir freuen uns, wenn Sie uns viele Fotos mit Ihren Erlebnissen schicken. Die Bilder möchten wir in der Zeitung und bei uns im Internet veröffentlichen. Zu einem späteren Zeitpunkt lassen wir dann online über das Siegerbild abstimmen.

Zu gewinnen gibt es ein 20-Liter-Fass Bier, dankenswerterweise zur Verfügung gestellt von der Klosterbrauerei Ursberg – oder wahlweise ein entsprechendes nicht alkoholisches Getränk.

An diese Adressen können Sie Ihre Fotos schicken!

Sie können uns die Bilder gerne per Mail an die Adresse redaktion@mittelschwaebische-nachrichten.de oder redaktion@guenzburger-zeitung.de schicken. Gerne auch per Post an die Mittelschwäbischen Nachrichten, Bahnhofstraße 50, 86381 Krumbach, oder an die Günzburger Zeitung, Hofgasse 9. 89312 Günzburg. Wir sind gespannt auf Ihre Einsendungen.