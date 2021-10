So halten sich die Bürgermeister Gerhard Jauernig und Hubert Fischer fit

Plus Bei Gerhard Jauernig spielt das Mountainbike eine große Rolle. Auch Hubert Fischer ist oft per Rad unterwegs und dies hat auch einen besonderen Doppeleffekt.

Eines ist wohl klar: Der stärkste und fitteste Bürgermeister auf der ganzen Welt ist Vitali Klitschko, der seit 2014 Bürgermeister von Kiew ist. Der ehemalige Box-Champion verlässt niemals sein Apartment, ohne in aller Herrgottsfrühe sein selbst zusammengestelltes Sportprogramm abzuarbeiten. Darunter fallen beispielsweise Laufen auf dem Laufband, Fahrradfahren auf dem Hometrainer und Boxen auf den Sandsack. Als ehemaliger Profisportler braucht er diesen Ausgleich zu seinem Berufsleben und findet leicht die Motivation. Wie aber sieht es bei unseren Bürgermeistern in den größten Städten des Landkreises aus? Gerhard Jauernig ( Günzburg) und Hubert Fischer ( Krumbach) geben Einblicke.