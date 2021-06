Handbremse nicht angezogen: Auto rollt los in Krumbach

Teuer endete eine Vergesslichkeit einer Autofahrerin auf einem Supermarktparkplatz in Krumbach. Der Wagen rollte los und prallte gegen ein anderes Fahrzeug.

Am Mittwoch, gegen 12.30 Uhr, hat sich auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Bahnhofstraße in Krumbach ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von rund 5000 Euro ereignet.. Eine 54-Jährige parkte dort ihren Pkw, bemerkte jedoch beim Verlassen des Fahrzeuges nicht, dass sie weder die Handbremse angezogen, noch einen Gang eingelegt hatte, berichtet die Polizei. Der Pkw begann zu rollen und stieß gegen das ebenfalls dort geparkte Auto eines 41-Jährigen. (AZ)