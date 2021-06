Handbremse nicht angezogen: Frau wird in Krumbach leicht verletzt

58-Jährige wird nach Unfall beim Krumbacher Schulzentrum mit leichten Blessuren zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Leichte Verletzungen hat eine 58-jährige Frau bei einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz beim Schulzentrum in Krumbach am Montag gegen 16 Uhr davongetragen. Ein ebenfalls 58-jähriger Pkw-Fahrer stellte sein Fahrzeug etwa zwei Meter hinter dem der Frau ab und vergaß, die Handbremse anzuziehen.

Die Frau, die am Kofferraum stand, bemerkte laut Bericht der Polizei nicht, dass der Pkw langsam ins Rollen kam, und wurde zwischen den Fahrzeugen eingeklemmt. Die leicht Verletzte kam zur Untersuchung ins Klinikum Krumbach.

Unfall in Krumbach bei Starkregen



5000 Euro Schaden: Ein 19-jähriger Fahranfänger fuhr gestern gegen 21.45 Uhr auf der Burgauer Straße in Krumbach stadtauswärts und wollte nach links in den Weihergraben abbiegen. Aufgrund nicht an den Starkregen angepasster Geschwindigkeit verlor der junge Mann laut Polizei die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Pkw schleuderte von der Fahrbahn in einen angrenzenden Gartenzaun und war anschließend nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden beträgt rund 5000 Euro.



Unfallflüchtiger gesucht: Obwohl ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer einen Schaden von etwa 1500 Euro verursachte, entfernte er sich laut Polizei unerlaubt von der Unfallstelle. Das geschädigte Fahrzeug war am Montag zwischen 14.15 und 15 Uhr in der Karl-Mantel-Straße in Krumbach vor der Hausnummer 3 geparkt. Es ist anzunehmen, dass der Schaden beim Ein- oder Ausparken entstand. Hinweise an die Polizeiinspektion Krumbach unter 08282/905-0. (AZ)