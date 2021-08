Handbremse vergessen: Auto rollt in Krumbach davon

Ein 20-Jähriger hat in Krumbach vergessen, sein geparktes Auto gegen Wegrollen zu sichern - und das ging prompt in die Hose.

Am Donnerstag gegen 18.55 Uhr hat ein 20-Jähriger in der Brühlstraße in Krumbach sein Auto abgestellt - es dauerte allerdings nicht lange, bis sich das Fahrzeug selbstständig wieder in Bewegung setzte.

Wie die Polizei mitteilt, vergaß der junge Mann, das Fahrzeug gegen Wegrollen zu sichern. Der Wagen setzte sich deshalb auf der leicht abschüssigen Straße in Bewegung und prallte nach rund 20 Metern auf ein Fahrzeug, das auf der gegenüberliegenden Straßenseite ordnungsgemäß geparkt war. Hierbei entstand nach Angaben der Polizei ein Sachschaden von rund 5000 Euro. (AZ)

