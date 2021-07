Krumbach

vor 49 Min.

Heimat ist für den Krumbacher Ferdinand Guggenmos wesentlich

Ferdinand Guggenmos engagiert sich seit einem halben Jahrhundert in der Kirchenverwaltung von St. Michael in Krumbach.

Plus Seit 50 Jahren ist Ferdinand Guggenmos in der Kirchenverwaltung St. Michael aktiv. Aber auch sonst hat er in Krumbach einiges bewegt.

Von Manuela Rapp

„Wenn ich hinter einer Sache stehe, bin ich bereit, sie durchzuziehen“, sagt Ferdinand Guggenmos. Auf gut Schwäbisch klingt das so: „Land it lugg“ – nicht locker lassen. Das hat den Krumbacher geprägt. Bestes Beispiel: Seine 50-jährige Tätigkeit in der Kirchenverwaltung St. Michael, für die er gerade mit Ehrennadel und Urkunde ausgezeichnet wurde.

