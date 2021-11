Hoher Blechschaden nach Zusammenstoß zweier Autos in Krumbach

"Rechts vor links“ hat eine Autofahrerin im Nordwesten Krumbachs nicht beachtet. Wie der Verkehrsunfall passierte.

Gekracht hat es am Samstag in Krumbach. Wie die Polizei berichtet, fuhr am frühen Samstagvormittag eine 35-jährige Pkw-Lenkerin auf der Straße Am Blockhausberg in Richtung Süden. Zeitgleich war eine weitere Pkw-Lenkerin auf der Straße Untere Gänshalde in Richtung Osten unterwegs. An der Kreuzung der beiden Straßen stießen die beiden Fahrzeuge zusammen.

Die 35-jährige Autofahrerin hatte laut Polizei offenbar die dort geltende Regelung "rechts vor links" übersehen. Das vorfahrtsberechtigte Fahrzeug krachte in die Beifahrerseite des anderen Pkw. Verletzt wurde Polizeiangaben zufolge niemand. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 14.000 Euro. (AZ)