vor 21 Min.

Krumbach: Hoher Schaden bei Verkehrsunfällen

Zwei Unfälle in der Robert-Steiger-Straße und am Kreisverkehr in der Bahnhofstraße.

Am Mittwoch, um 14.35 Uhr ereignete sich auf der Krumbacher Robert-Steiger-Straße, Einmündung Max-Welcker-Weg ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von rund 7500 Euro. Zur Unfallzeit befuhr eine 49-Jährige mit ihrem Pkw die Robert-Steiger-Straße in nördlicher Fahrtrichtung. Zur selben Zeit befuhr eine 30-Jährige mit ihrem Pkw den Max-Welcker-Weg in westlicher Richtung und wollte in die Robert-Steiger-Straße einbiegen. Im Einmündungsbereich kam laut Polizei es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, da die 49-Jährige die Verkehrsregelung „Rechts vor Links“ missachtet hatte. Verletzt wurde niemand.

Am Mittwoch, um 19.30 Uhr ereignete sich am Kreisverkehr in der Bahnhofstraße in Krumbach ein weiterer Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von etwa 1500 Euro. Ein 60-Jähriger fuhr mit seinem Pkw von der Hans-Lingl-Straße kommend an den Kreisverkehr heran und musste verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender, 30-jähriger Pkw-Fahrer bemerkte dies laut Polizei zu spät und fuhr mit seinem Pkw auf den Pkw des 60-Jährigen auf. Verletzt wurde niemand. (zg)

