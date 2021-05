Krumbach

Hospiz: Krumbacher Ärztin hilft jenen, die nicht mehr viel Zeit haben

Dr. Anneliese Hösch ist nach 40 Jahren in der Kreisklinik Krumbach in den Ruhestand gegangen. Sie war Leitende Oberärztin der Abteilung Gastroenterologie und Leiterin der Akutgeriatrie. Die Hospizarbeit wird sie jedoch weiter beschäftigen. Sie ist seit der Gründung des Vereins die Vorsitzende der Ökumenischen Hospizinitiative Krumbach.

Von Angelika Stalla

Hermann Keller erinnert sich an die Zeit, als er 1996 als Pflegedienstleiter neu im Kreiskrankenhaus Krumbach war. Eine Aufgabe kam auf ihn zu, mit der er nicht gerechnet hatte: Er sollte in der Vorweihnachtszeit für die Patienten einen Gottesdienst in der Klinik gestalten, wie das auch seine Vorgängerin immer gemacht hatte. Neuland für den Pflegedienstleiter. Das war sein erstes Zusammentreffen mit Dr. Anneliese Hösch, die die Aufgabe dann übernahm. Sie kümmerte sich um die Lieder und leitete den Krankenhauschor an, der den Gottesdienst begleitete. „Das war Krumbach, was es ausmacht“, erinnert sich Keller heute. Und gleichzeitig war es der Beginn einer fruchtbaren Zusammenarbeit. „Eine sehr gute Oberärztin, sehr loyale Mitarbeiterin, die die Klinik intern und extern geprägt hat“, ist Keller, heute Klinikmanagement-Direktor, voll des Lobes. Sie hat die Medizin in Krumbach geprägt - bis heute.

