Krumbach/Ichenhausen

vor 19 Min.

Krumbacher Band Mesinke verschiebt Premiere des Jubiläumsprogramms

Die Hommage an Hedwig Lachmann zum 30-jährigen Bandbestehen wird erst 2022 aufgeführt. Mesinke bietet aber Kostproben daraus am 15. Oktober in Krumbach.

Die aus Krumbach stammende Klezmerband Mesinke verschiebt wegen der Corona-Pandemie ihr Jubiläumsprogramm mit vertonten Gedichten der Schriftstellerin Hedwig Lachmann auf nächstes Jahr. Ursprünglich planten die sechs Musikerinnen und Musiker anlässlich des 30-jährigen Bandbestehens, die von Bandmitglied Jürgen Groß vertonten Gedichte und Übersetzungen der Literatin im Herbst erstmals live zu präsentieren. Doch wegen der vierten Pandemie-Welle und der damit verbundenen unsicheren Planungssituation für Kulturveranstaltungen beschloss das sechsköpfige Ensemble, die Premiere des Programms genauso ins Jahr 2022 zu schieben wie auch Anfragen für Tanzworkshops, musikalische Umrahmungen von Lesungen sowie die „Klezmernacht“ in der ehemaligen Synagoge Ichenhausen mit bekannten internationalen Bands. Nach der Veröffentlichung ihrer Best-of-CD „Di yorn geyn zikh“ (Die Jahre vergehen) 2019 beschloss die Band, ein Live-Programm zu konzipieren, das sich um ausgewählte Gedichte und Übersetzungen von Hedwig Lachmann (1865-1918) und ihre Biografie dreht. Die Schriftstellerin wuchs als Tochter des Kantors der dortigen jüdischen Gemeinde in Krumbach, der Heimatstadt von Mesinke, auf und starb auch dort. Die Sprachlehrerin widmete sich unter anderem der Übersetzung von Werken bekannter Schriftsteller wie etwa Edgar Allen Poe oder Oscar Wilde in die deutsche Sprache. Nachdichtungen und ihre eigenen Gedichte wurden 1902 veröffentlicht. Einige dieser zeitlosen Werke, die sich um Themen wie beispielsweise Herkunft, Liebe und Gesellschaft drehen, vertonte Bandmitglied Jürgen Groß in den vergangenen Monaten. Ins neue Programm wurde auch vertonte Lyrik ihrer Schwester Franziska Lachmann aufgenommen. An Hedwig Lachmann erinnern Ziel Mesinkes ist es, an die umfangreichen Arbeiten von Hedwig Lachmann zu erinnern. Sie ist heute weit weniger bekannt als beispielsweise ihr Ehemann Gustav Landauer, der als pazifistischer Politiker, Aktivist und Schriftsteller eine bedeutende Rolle in der Münchner Räterepublik spielte, ehe er von antirepublikanischen Freikorps-Soldaten 1919 ermordet wurde. Falls es die Pandemie-Situation zulässt, werden Mitglieder von Mesinke einige Kostproben aus dem neuen Programm im Rahmen einer Veranstaltung des Krumbacher Literaturherbstes am 15. Oktober geben. In der Aula des Simpert-Kraemer-Gymnasiums soll ab 19.30 Uhr die Veranstaltung „Zwei Frauen. Lebenswege. Lebensmenschen. Lebenslyrik: Hedwig und Franziska Lachmann“ stattfinden. Im Mittelpunkt des Abends stehen Leben und Werk der beiden Schwestern Hedwig und Franziska Lachmann, in Bild, Rezitation, Vortrag, szenischem Spiel und musikalischer Interpretation. Mitwirken werden neben Mesinke die renommierte Biografin Rita Steininger sowie Schülerinnen und Schüler der SKG-Akademie, die bei einem Kompositionswettbewerb teilnahmen. Karten können bestellt werden im abc-Büchershop unter Telefon 08282/9953903. (AZ)

Themen folgen