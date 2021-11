In Krumbach sucht ein verlorener Ehering seinen Besitzer

Das Team vom Wertstoffhof in Krumbach fand einen Ehering nahe der Papierpresse. Der Besitzer kann ihn nun abholen.

Oft trägt man ihn stolz, manches Mal zieht man ihn ab, weil niemand Rückschlüsse auf den Familienstand ziehen soll, manchmal benutzt ihn ein Zauberkünstler für Tricks, wie am Samstagabend in Ursberg, und manchmal verliert man ihn einfach - den Ehering. Dann gibt es vielleicht Ärger daheim mit der "besseren Hälfte" oder man ist einfach nur traurig. Freudige Kunde für solch einen Ringverlust gibt es jetzt für einen Besucher des Wertstoffhofs in Krumbach: Dort wurde vor etwa zwei Wochen in der Nähe der Papierpresse ein Ehering gefunden.

Ehering in Krumbacher Wertstoffhof trägt die Gravur Katrin & David

Er trägt die Gravur: Katrin & David sowie ein Hochzeitsdatum aus dem Jahr 2008. Der Ring kann auf dem Wertstoffhof bei der Werstoffhofleitung Hilde Anleitner wieder abgeholt werden. Sie verriet der Redaktion, dass sich das ganze Wertstoffhofteam freuen würde, wenn der Besitzer wieder zu seinem Ring findet.