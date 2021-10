Internationales Musikprojekt in Krumbach sucht Mitglieder

In Krumbach soll eine Band oder ein Chor mit Menschen aus verschiedenen Nationalitäten entstehen. Was sich die Initiatoren des Musikprojekts davon erhoffen.

Die Jugendpflege in Krumbach ist derzeit auf der Suche nach Musikerinnen und Musikern und Menschen, die gerne singen. Geplant sind nämlich eine internationale Band oder ein Chor und eine Trommelgruppe.

Der Krumbacher Ersin Kilic kam mit der Vision einer Neuheit für Krumbach ins Bürgerhaus. „Ich denke, dass eine internationale Band gerade für junge Menschen eine Chance sein kann, sich einzubringen und anderweitig zu beschäftigen.“ Kilic ist als Teil der Sicherheitswacht viele Male in Krumbach unterwegs gewesen und stellte hier einen Bedarf fest, da junge Menschen gerade durch die Corona-Pandemie wenig Beschäftigungsmöglichkeiten hatten und aufgrund dieses Mangels wenig Ausgleich stattfinden konnte. Er sieht in Krumbach ein großes Potenzial für eine internationale Band oder einen Chor.

Internationales Musikprojekt: Das soll in Krumbach entstehen

Selbst leidenschaftlicher Musiker, würde er sich wünschen, dass Menschen verschiedener Nationalitäten zusammenfinden und gemeinsam musizieren. Er stellt es sich so vor: „Die Strophen eines Liedes werden in verschiedenen Sprachen übersetzt. Am Ende entsteht beispielsweise eine Strophe in Türkisch, eine in Englisch und eine in Deutsch. Wir haben hier viele tolle Möglichkeiten.“ Wenn sich eine Gruppe Menschen gefunden hat, die auf einen internationalen Zusammenschluss Lust hat, sind dann auch Auftritte bei Krumbacher Veranstaltungen wie der Lichternacht oder einem hoffentlich wieder stattfindenden Jugendfestival möglich.

Der Spaß am gemeinsamen musizieren soll natürlich im Vordergrund stehen. Gesucht werden zu diesem Zweck Personen, die bereits ein Instrument spielen oder gerne singen. Ebenso ist eine Trommelgruppe in Planung. Wer also selbst trommelt und Interesse hat, diese Leidenschaft in einer Gruppe auszuüben, wäre hier genau richtig.

Melissa Niedermair von der Jugendpflege Krumbach sieht das Ganze als eine tolle Möglichkeit Neues in Krumbach zu schaffen. „Eine internationale Band würde Krumbach ein Stück weit bunter machen. Neben dem Aspekt des Musizierens können so Menschen verschiedener Herkunft zusammenfinden, ins Gespräch kommen und neue Kontakte knüpfen.“ Wer Interesse an einem solchen Projekt hat, oder sich für eine Internationale Band interessiert, kann sich gerne bei der Jugendpflege unter der Nummer 0157/ 580 771 39 melden oder eine E-Mail an m.niedermair@pro-arbeit.info senden. (AZ)

