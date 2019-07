vor 28 Min.

Krumbach: Junger Rollerfahrer leicht verletzt

Unfall in der Babenhauser Straße. 15-Jähriger muss in Klinik behandelt werden.

Am Donnerstag, gegen 11.38 Uhr ereignete sich auf der Babenhauser Straße in Krumbach ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von rund 800 Euro. Ein 38-jähriger Mann befuhr zur Unfallzeit mit seinem Pkw die Babenhauser Straße stadteinwärts. Auf Höhe der Hohenraunauer Straße musste er verkehrsbedingt anhalten. Ein ihm nachfolgender, 15-jähriger, Rollerfahrer bemerkte dies, so die Polizei, zu spät und fuhr auf den vor ihm haltenden Pkw auf. Der 15-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu, welche in einer Klinik behandelt werden mussten.

E-Bike gestohlen: Am Donnerstag, in der Zeit von 16.30 Uhr bis 18 Uhr, besuchte eine 15-Jährige das Freibad Krumbach und stellte dort ihr Fahrrad verschlossen ab. Als sie nach dem Badebesuch wieder nach Hause radeln wollte, musste sie laut Polizei feststellen, dass ihr Rad, samt Schloss, weg war. Es handelte sich um ein E-Bike der Marke Haibike/SDURO HardNine SL 29, Rahmenfarbe anthrazit/blau. Der Entwendungsschaden beträgt 2000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu diesem Fahrraddiebstahl geben können, sollen sich bei der Polizei Krumbach, Telefonnummer 08282/905-111, melden.

Fehlender Versicherungsschutz: Am Donnerstag, gegen 21.25 Uhr wurde ein Pkw in der Hauptstraße in Billenhausen zur Verkehrskontrolle angehalten. Grund hierfür war laut Polizei zunächst unnötig erzeugter Lärm durch Hupen. Bei der Kontrolle kam heraus, dass der angehaltene Pkw zur Entstempelung wegen fehlendem Versicherungsschutz und zur Fahndung ausgeschrieben war. Den 48-jährigen Fahrer erwartet nun laut Polizei eine Anzeige. Gleiches gilt für die 41-jährige Halterin.

Leicht verletzt: Am Freitag, gegen 1.05 Uhr ereignete sich auf der B 300 bei Ziemetshausen kurz vor der Abfahrt nach Maria Vesperbild ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von rund 17500 Euro. Zur Unfallzeit befuhr 18-Jähriger die B 300 von Augsburg kommend in Richtung Thannhausen. Kurz vor der Abfahrt nach Maria Vesperbild kam er aus zunächst unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen Vorwegweiser. Bei der Unfallaufnahme räumte er laut Polizei ein, dass er wohl kurz eingeschlafen sei. Der 18-Jährige wurde leicht verletzt. (zg)

