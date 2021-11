Krumbach

06:00 Uhr

Kabarett in Krumbach: "An Krisenzeiten sind Lehrer gewöhnt"

Ex-Pädagoge Han´s Klaffl gab gewitzte und aufschlussreiche Einblicke in den Lehreralltag bei seinem Auftritt in der Aula der Mittelschule in Krumbach.

Plus Kabarettist Han's Klaffl präsentiert sein Programm "Restlaufzeit" in der Mittelschule in Krumbach und begeistert einmal mehr. Wie vielfältig sein Programm ist.

Von Thomas Niedermair

Mit "Lehrkörpern kurz vor der Begnadigung" und deren nicht immer erfolgreichen Versuchen, den Einsatz an der "Bildungsfront" möglichst erträglich zu gestalten, befasste sich in der Aula der Mittelschule Krumbach der Kabarettist Han's Klaffl. Bereits zum zweiten Mal gastierte der für seine treffsicheren Schilderungen des Lehreralltags bekannte Autor, Musiker und Ex-Pädagoge in Krumbach. Bei seinem ersten Auftritt im Mai 2019 hatte der ehemalige Gymnasiallehrer mit seinem Programm "40 Jahre Ferien – ein Lehrer packt ein" für Lachsalven gesorgt. Diesmal stellte der 1950 in Töging am Inn geborene und in Ebersberg lebende Oberbayer den 130 Besuchern sein Programm "Restlaufzeit: Unterrichten, bis der Denkmalschutz kommt" vor. Wiederum ermöglichte er dabei vielfältige Einblicke in die Befindlichkeiten und alltäglichen Probleme seiner einstigen Kollegen und verdeutlichte die Wichtigkeit guter Bildung für Schüler und Lehrer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen