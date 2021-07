Kann die Krumbacher Volkshochschule selbstständig bleiben?

Plus Muss die Volkshochschule Krumbach mit einer anderen Vhs kooperieren? Eine Strukturreform bedroht die Eigenständigkeit, doch die Krumbacher wollen dafür kämpfen.

Wie geht es weiter mit der Krumbacher Volkshochschule und ihrer Eigenständigkeit mit ehrenamtlicher Leitung? Muss die Volkshochschule Krumbach aufgrund ihrer Größe eine Kooperation mit einer benachbarten Einrichtung eingehen? Das sind Fragen, die das Team um die Vorsitzende Johanna Herold derzeit sehr beschäftigen.