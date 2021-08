Kennzeichen an parkendem Auto in Krumbach gestohlen

Ein Kennzeichen wurde in Krumbach vom Auto eines 73-Jährigen entwendet. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Freitag, zwischen 9.45 Uhr und 14 Uhr befand sich ein 73-Jähriger beim Einkaufen in mehreren Geschäften in Krumbach und Thannhausen. Dazu parkte er seinen Pkw auf den jeweiligen Parkplätzen. Als er die Heimreise antreten wollte, stellte er laut Polizei fest, dass das hintere Kennzeichen an seinem Pkw fehlte.

Da die Kennzeichenhalterung nach unten geklappt wurde, ist von einem Diebstahl des Kennzeichens auszugehen. Aus diesem Grund werden Zeugen, die im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Krumbach (08282/9050) zu melden. (AZ)