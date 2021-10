Kind bei Unfall in Krumbach leicht verletzt

Von einem Auto touchiert wurde ein achtjähriges Kind in Krumbach. Es kam zur Untersuchung ins Klinikum.

Ein achtjähriges Kind ging am Donnerstag gegen 16.50 Uhr auf dem Gehweg in der Raunauer Straße in Krumbach spazieren. Ohne auf den Verkehr zu achten, betrat das Mädchen auf Höhe der Kammelbrücke die Fahrbahn. Ein 23-jähriger Pkw-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und touchierte das Kind leicht mit der rechten Fahrzeugseite, so die Angaben der Polizei.

Das Mädchen kam nach dem Unfall in Krumbach in ein Krankenhaus

Vor Ort gab das Mädchen an, dass nichts passiert sei, und ging weiter. Der Pkw-Fahrer meldete den Unfall jedoch unverzüglich bei der Polizei. Als das Kind zuhause ankam, klagte es über Schmerzen und kam zur Untersuchung ins Klinikum Krumbach. (AZ)