Knappe Entscheidung: Der neue Rewe-Markt in Krumbach kann kommen

Plus Die Entscheidung im Krumbacher Stadtrat war knapp. Schließlich stimmte eine Mehrheit für den Supermarkt. Wie Befürworter und Kritiker argumentieren.

Ein neuer Rewe-Markt im Krumbacher Süden? Seit Wochen wird dieses Thema von den Krumbacher Kommunalpolitikern und in der Bevölkerung gleichermaßen kontrovers diskutiert. So erwarteten nicht wenige mit Spannung die jüngste Sitzung des Stadtrates. Die Entscheidung des Stadtrates fiel dann auch denkbar knapp aus.