vor 31 Min.

Kostet der Einbahnstraßenversuch in Krumbach Kaufland Kunden?

Plus Kaufland zeigt Kunden in Krumbach per Wegweiser und Zeitungsanzeige, wie sie zur Filiale in der Brühlstraße kommen können. Wie die Kunden nun auch befragt werden.

Von Annegret Döring

Sie sind provisorisch, die Schilder, die in verschiedenen Straßen darauf hinweisen, wo es langgeht zum Einkaufen - genauer gesagt zum Einkaufen im Kaufland. Sie sind genauso provisorisch wie der Einbahnstraßenversuch, den die Stadt Krumbach gerade testet im Bereich Burgauer-/Hohl- und Heinrich-Sinz-Straße. Kunden, die jahrelang schon wussten, wie sie zu ihrem Einkaufsladen in der Krumbacher Innenstadt gelangen, sind derzeit ziemlich verwirrt, denn die neue Verkehrsführung zwingt sie, andere Wege einzuschlagen. Mitunter lassen sie es gleich ganz bleiben und kaufen woanders an der Krumbacher Peripherie ein.

