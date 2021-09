Krimi-Autor Klaus-Peter Wolf und seine Partnerin eröffnen den Literaturherbst

Plus Zum Auftakt des Literaturherbstes in Krumbach hatte Bestseller-Autor Klaus-Peter Wolf seine kongeniale Partnerin dabei. Eine literarisch-musikalische Krimilesung der Extraklasse.

Mit Klaus-Peter Wolf befreundet zu sein birgt gewisse Risiken. Etwa dann, wenn unvermutet Leser aus aller Welt an der Haustür klingeln und ihre Helden persönlich kennenlernen wollen. Oder wenn man samstagabends zur besten Sendezeit im ZDF plötzlich sein Alter Ego über den Bildschirm flimmern sieht. „Viele meiner Figuren gibt es wirklich“, sagt der Autor, dessen Ostfrieslandkrimis regelmäßig die Spitzenposition der „Spiegel“-Bestsellerliste erklimmen. Es handle sich um „echte Menschen, keine Pappkameraden.“ Diese Einblicke und noch viel mehr verriet der 67-Jährige bei der Auftaktveranstaltung des diesjährigen Krumbacher Literaturherbstes. Kongeniale Begleitung bei dieser literarisch-musikalischen Krimilesung: Wolfs Frau Bettina Göschl, eine Poetin an der Gitarre.