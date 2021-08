Rennrad-Tour: Die Wucht des Illertals und die Nähe der Berge

Plus Unsere rund 152 Kilometer lange Radtour ist eine körperliche Herausforderung, doch sie hält Höhepunkte bereit, die in der Region ihresgleichen suchen. Und mit E-Bike wird’s bequemer.

Eine der landschaftlich schönsten Touren im südwestlichen Bayern: Vermutlich würde diese Runde in der engsten Auswahl liegen. Sie führt durch das durch die Gewalt der Eiszeiten geformte Illertal nach Süden und hält an klaren Tagen exzellente Bergblicke bereit. Zugleich ist der Weg geradezu gespickt mit Höhepunkten wie Ottobeuren, Kronburg oder auch Maria Steinbach.