Krumbach

vor 21 Min.

Krumbach: Welche Fotoschätze es im Heimatmuseum gibt

Großformatige Porträtfotografie einer Frau um 1890. Retuschierte Fotografie auf unbeschichtetem Papier im Passepartout. Die Darstellung zeigt das Brustbild einer jungen Frau in städtisch-bürgerlicher Kleidung.

Plus In so manchem Nachlass gibt es Bemerkenswertes zu entdecken. Bilder aus Krumbach, die ein spannender Streifzug durch die Geschichte sind.

Von Manuela Rapp

Ungeahntes entdecken Anita Roth und ihre Mitarbeiter schon mal, wenn sie Nachlässe Verstorbener fürs Museum erhalten. So gibt es im Heimatmuseum eine einzigartige "Fotoansammlung" mit ungewöhnlichen Einblicken.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

