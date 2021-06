Krumbach

12:30 Uhr

Krumbach baut einen neuen Kinderhort mit 100 Plätzen

So könnte der neue Krumbacher Kinderhort aussehen.

Plus Die Stadt will das Betreuungsangebot für Grundschulkinder ausweiten. Wie der neue Hort aussieht und wo die Stadt weitere Kita-Plätze einrichtet.

Von Peter Bauer

Neue Kita-Plätze: Der Bedarf ist schlichtweg riesig in der Region. Die Stadt Krumbach und viele andere Kommunen kommen mit dem Bauen und Einrichten kaum hinterher. In Krumbach wird neben neuen Kindergarten- und -krippenplätzen auch ein neuer Hort für Grundschulkinder eingerichtet. In der jüngsten Sitzung des Stadtrates gab es eine entscheidende Weichenstellung.

Lesen Sie dazu auch Krumbach Plus Warum der neue Hort in Krumbach für die Kinderbetreuung so wichtig ist

Themen folgen