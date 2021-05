Krumbacher Apostelkirche bietet Raum für die Kunst

Annegret Döring stellt in der Krumbacher Apostelkirche eines ihrer Werke vor. Pfarrer Eugen Ritter spricht über den Heiligen Geist und Kreativität.

Unter dem Motto "Tulpenhausen – oder: Die Kirche muss im Dorf bleiben?" konnten die evangelischen Christen am Pfingstsonntag in der Krumbacher Apostelkirche einen außergewöhnlichen Gottesdienst erleben, der nicht nur zeigte, wie "anders" Gottesdienst auch sein kann, sondern mehr noch, dass sich Kunst und Kirche vorzüglich miteinander vereinbaren lassen. Inspiriert von "Annegrets Kunst-Newsletter" in dem Annegret Döring im Februar "beschützte Blumendörfer" vorstellte, organisierte Pfarrer Eugen Ritter zusammen mit der Künstlerin einen Pfingstgottesdienst, bei dem der Geburtstag der Kirche im Mittelpunkt stand, jedoch auch der Heilige Geist, dem an Pfingsten besondere Bedeutung zukommt.

Der Himmel und eine riesige Tulpe

Dass sich der Heilige Geist auch in der Kreativität und im täglichen Leben zeigen kann, erläuterte Pfarrer Eugen Ritter anhand seiner Predigt. Grundlage dafür war das von Annegret Döring gestaltete Bild, das zur Interpretation einlud. Zu sehen ist auf diesem Bild der Himmel, eine riesige Tulpe, die beschützend und alles überragend über einem Dorf steht: Tulpenhausen. Dabei hinterfragte Pfarrer Eugen Ritter, was es heißt, wenn man sagt: Die Kirche muss im Dorf bleiben. Und muss sie wirklich im Dorf bleiben? Welche Elemente auf diesem Bild haben einen Bezug zum Leben der Gemeinde, zum Leben des Einzelnen.

Mit sehr persönlichen Worten stellte Annegret Döring ihr Werk vor und berichtete von der langen Entstehung dieses Bildes, dem inzwischen noch drei weitere folgten: Rosenbergen, Dahliendorf und Lilienheim. Vielleicht, so Pfarrer Eugen Ritter, wird es eine Fortsetzung des jetzt begonnenen Weges geben, Kirche und Kunst zu vereinen. (mj)

