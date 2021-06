Krumbach

12:08 Uhr

Krumbacher Bürgerentscheid: Diesen Ablauf plant die Stadt

Wie geht es weiter mit dem Sportzentrum? Das wird in einer Abstimmung am 25. Juli entschieden.

Plus Am Sonntag, 25. Juli, wird per Abstimmung über die Zukunft des Krumbacher Sportzentrums entschieden. Warum die Bürger bald Post von der Stadt bekommen.

Von Peter Bauer

Der Bürgerentscheid über die Zukunft des Krumbacher Sportzentrums rückt näher. Krumbachs Wahlleiter Thomas Mayer erläuterte jetzt im Gespräch mit unserer Redaktion, wie der Fahrplan bis zum Tag der Entscheidung (25. Juli) aussieht, wie die Briefabstimmung abläuft und was das für die Bürger bedeutet. Die wahlberechtigten Krumbacher werden demnach bald Post von der Stadt bekommen.

