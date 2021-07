Krumbacher Bürgerentscheid: Zwischen "Glücksgefühlen" und "Trauertag"

Plus Nach der für Krumbach wegweisenden Abstimmung ist die Erleichterung bei den Neubau-Befürwortern groß. Wie Gegner der Neubaulösung die Lage jetzt einschätzen.

Klare Entscheidung der Krumbacher für einen Neubau: Am Tag nach dem Bürgerentscheid ist auch die Erleichterung bei Landrat Dr. Hans Reichhart groß: „Das ist ein deutliches Votum und ein gutes Ergebnis.“ Die Befürworter einer Sanierung sehen hingegen in dem Ergebnis eine vergebene Chance für Krumbach.