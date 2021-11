Krumbach

vor 2 Min.

Krumbacher CSU fordert: Stadt soll Dialog mit Bürgern verbessern

Plus CSU-Ortsverband Krumbach und CSU-JU-Stadtratsfraktion kritisieren den Online-Auftritt der Stadt Krumbach und die fehlende Nutzung sozialer Medien.

Bürgerbeteiligung zum Thema Radverkehr in Krumbach? Vor einigen Tagen kamen bekanntlich nur ganz wenige Bürgerinnen und Bürger zur Diskussion (Einladung der Stadtverwaltung Krumbach) in den Stadtsaal? Warum war das so und was kann in Sachen Bürgerbeteiligung künftig besser laufen? Das beschäftigt derzeit viele Krumbacher Kommunalpolitikerinnen und -politiker. Nun hat sich die Krumbacher CSU zu Wort gemeldet. Sie fordert eine deutliche Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit der Krumbacher Stadtverwaltung und unter anderem eine verstärkte Nutzung sozialer Medien.

