Krumbach

vor 19 Min.

Krumbacher Mittelschule zieht zum Abschluss positive Bilanz

Plus In zwei Abschlussfeiern wurden die Schülerinnen und Schüler feierlich verabschiedet. Was Schulleiterin Karin Virag den Absolventinnen und Absolventen rät.

In der festlich geschmückten Aula der Mittelschule Krumbach wurden bei zwei Abschlussfeiern die Schülerinnen und Schüler der 9. und 10. Jahrgangsstufen feierlich verabschiedet. Die Schulband unter der Leitung von Christoph Wohllaib begleitete musikalisch durch den Abend. Schulleiterin Karin Virag ging in ihrer Ansprache für die Neuntklässler auf das neue „Corona-Alphabet“ ein und erinnerte mit jedem Buchstaben an das, was in den vergangenen eineinhalb Jahren Einfluss auf das Schulleben hatte.

