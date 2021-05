Krumbacher Rettungsdienst entdeckt Betrunkenen im Graben liegend

Die Besatzung eines Rettungswagens entdeckte am Sonntag in Krumbach einen stark alkoholisierten Mann im Straßengraben. Dann folgte eine Überraschung.

Ein 61-Jähriger ist am Sonntag schwer betrunken im Straßengraben in der Nassauer Straße in Krumbach gelegen, als die Besatzung eines Rettungswagen auf ihn aufmerksam wurde. Wie die Polizei mitteilt, sprachen die Einsatzkräfte den Mann gegen 17.35 Uhr an.

Auf Ansprache ist der 61-Jährige allerdings aufgestanden und mit seinem Fahrrad weggefahren, was offensichtlich auf Grund seiner Alkoholisierung nur bedingt möglich war, heißt es in der Meldung der Beamten. Es wurde eine Polizeistreife hinzugezogen. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest fiel positiv aus. Es musste eine Blutentnahme durchgeführt werden. Die Weiterfahrt mit dem Fahrrad wurde unterbunden. (AZ)

Lesen Sie auch: