Krumbacher Schüler sind als Fledermausschützer unterwegs

Zwei zehnte Klassen des Simpert-Kraemer-Gymnasiums haben östlich von Krumbach Fledermauskästen aufgehängt.

Zwei zehnte Klassen des Simpert-Kraemer-Gymnasiums Krumbach und ihr Lehrer Thomas Lichtenberger haben sich aktiv für den Fledermausschutz in Krumbach eingesetzt. Zusammen mit dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Krumbach-Mindelheim sowie dem Forstbetrieb Weißenhorn (Bayerischen Staatsforsten) haben sie Fledermauskästen im Natura-2000-Gebiet östlich von Krumbach aufgehängt.